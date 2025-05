Emma Marrone e il ricordo del padre nel giorno del suo compleanno | Dormo ancora con mamma non ho più paura del buio Piango più spesso ma rido anche tanto

Emma Marrone ha celebrato il suo compleanno con una festa intima tra amici, condividendo emozioni profonde nel ricordo del padre, venuto a mancare nel 2022. La cantante ha rivelato di affrontare il buio con la presenza di sua madre, alternando momenti di pianto a risate, dimostrando come l’amore e la memoria possano accompagnarci anche nei momenti più difficili.

