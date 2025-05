Emma Marrone compie 41 anni il messaggio in lacrime e la dedica al papà Rosario

Emma Marrone ha festeggiato il suo 41esimo compleanno con un commovente messaggio sui social, dedicando parole d'amore al padre Rosario, scomparso nel 2022. In questo giorno speciale, la cantante salentina ha espresso gratitudine per l'affetto dei fan, riflettendo su un legame indissolubile e sull'importanza della famiglia nella sua vita.

(Adnkronos) – Emma Marrone ha compiuto 41 anni. La cantante salentina ieri, domenica 25 maggio, ha condiviso con i fan un messaggio di ringraziamento per l'affetto ricevuto e tra le righe del post social ha ricordato il papà Rosario, scomparso nel settembre del 2022, al quale era profondamente legata. "Un anno in più", ha scritto .

