Emily in Paris 5 con Raoul Bova | ecco cosa aspettarsi

La quinta stagione di "Emily in Paris" promette emozioni e sorprese, con le riprese attualmente in corso a Roma. Questa volta, la serie amata su Netflix mescola il fascino di Parigi con le suggestive atmosfere italiane, e l'arrivo di Raoul Bova arricchisce ulteriormente il cast. Preparati a scoprire nuovi intrecci e avventure tra le meraviglie delle due capitali europee!

Le riprese della quinta stagione di Emily in Paris sono attualmente in corso a Roma, continuando la tradizione di ambientare alcune scene nella capitale italiana. La serie, molto apprezzata su Netflix, riprende le sue vicende tra le suggestive vie di Parigi e ora si arricchisce di nuove location italiane per alcune sequenze iniziali. le riprese di Emily in Paris 5 a roma. In questo periodo, il cast principale, tra cui Lily Collins, è impegnato nelle riprese della prima parte delle nuove puntate. Le immagini rubate dal set e alcuni materiali promozionali confermano che anche questa stagione vedrà il ritorno di alcuni personaggi già noti ai fan...

