Emilia Romagna e qualità della vita | dove si vive meglio in base all’età

L'analisi 2025 degli indici generazionali de Il Sole 24 Ore, presentata al Festival dell'Economia di Trento, rivela come l'Emilia-Romagna si distingua per la qualità della vita in base all'età. Ferrara emerge come la città ideale per i giovani, Parma brilla per benessere degli anziani, e Ravenna si posiziona al vertice per i bambini, evidenziando il ruolo chiave del Nord Italia nei ranking nazionali.

Bologna, 26 mggio 2025 – Ferrara a misura di giovani, gli anziani stanno meglio a Parma, mentre i bambini a Ravenna. L'edizione 2025 degli indici generazionali de Il Sole 24 Ore, presentata in anteprima al Festival dell'Economia di Trento, conferma la forte presenza del Nord Italia ai vertici delle classifiche sulla Qualità della vita per anziani, giovani e bambini. E l'Emilia-Romagna si ritaglia un ruolo di primo piano in questo scenario, dimostrando la sua capacità di offrire benessere e servizi a tutte le fasce d'età. Diverse le province emiliano-romagnole nella parte alta della graduatoria...

