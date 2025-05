Emergenza minori | 4 letti di Psichiatria

L'ospedale di Rho si prepara ad affrontare l'emergenza minori con l'arrivo di quattro letti di psichiatria, grazie a un finanziamento regionale di 1,2 milioni di euro. Gli interventi, che coinvolgeranno il reparto di pediatria nell'ala est del presidio, mirano a creare uno spazio dedicato per il ricovero di giovani pazienti in difficoltà , contribuendo così a garantire un supporto adeguato e tempestivo.

In arrivo quattro posti letto di neuropsichiatria infantile all' ospedale di Rho. L'Asst Rhodense grazie a un finanziamento regionale di 1,2 milioni di euro realizzerĂ interventi all'interno del reparto di pediatria, che si trova nell'ala est del presidio, per creare un'area di ricovero con quattro posti letto dedicati alla salute mentale. "In questi anni è aumentato notevolmente il bisogno di ricovero ordinario per disturbi neuropsichici dell'etĂ evolutiva – spiega la direzione dell'azienda ospedaliera – l'attivazione dei posti letto consentirĂ di rispondere efficacemente ai bisogni dell'area pediatrica, intervenendo in modo specifico nella gestione dei disturbi neuropsichici in etĂ evolutiva, valorizzando il ruolo del presidio ospedaliero di Rho "...

