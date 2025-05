Emergenza casa Casali FdI | Dopo un anno un nulla di fatto il modello Novello un fiasco trionfale

Dopo un anno di attesa, l'emergenza case a Cesena rimane irrisolta, rivelando il fallimento del modello Novello. I recenti commenti del sindaco, che hanno accostato la crisi dell'edilizia sociale al passato fascista della cittĂ , sollevano interrogativi sulla politica attuale. L'articolo esplora le promesse disattese e l'inefficacia delle soluzioni proposte, mettendo in luce un fiasco trionfale nel tentativo di affrontare un problema cruciale per la comunitĂ .

"Quando, nel primo dibattito televisivo in occasione delle elezioni comunali, l’attuale sindaco ricordò di fronte alle telecamere che il problema dell’edilizia sociale era da iscrivere alla scarsa considerazione che Benito Mussolini avesse per Cesena, oltre a sorridere per la sfrontatezza... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Emergenza casa, Casali (FdI): "Dopo un anno un nulla di fatto, il modello Novello un fiasco trionfale"

