Emergenza abitativa confermata la gestione del dormitorio e dell’ex albergo sociale al consorzio

In risposta all'emergenza abitativa, il Comune di Ravenna ha ufficialmente affidato la gestione del dormitorio e dell'ex albergo sociale al consorzio Solco. La cooperativa Progetto Crescita si occuperà direttamente dei servizi a bassa soglia, mirati a supportare le persone in grave difficoltà abitativa. Le attività si svolgeranno principalmente in due strutture chiave, con l'obiettivo di fornire un supporto efficace e immediato a chi ne ha bisogno.

