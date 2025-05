Emergency festeggia i suoi 31 anni | A Gaza violati i diritti di base governo italiano chieda il cessate il fuoco

Emergency celebra i suoi 31 anni, un traguardo importante in un contesto globale segnato da conflitti e violazioni dei diritti umani, come dimostrano le recenti crisi a Gaza. In questo clima di crescente militarizzazione, l'organizzazione ribadisce la necessità di un cessate il fuoco e invita il governo italiano a riflettere sulle conseguenze delle guerre. L’evento, svoltosi il 25 maggio, ha offerto spazio a incontri e concerti nel cortile di...

“Questo clima di corsa al riarmo ci preoccupa perché ci sembra che chi sceglie la guerra non considera le conseguenze, ma noi che curiamo le vittime, conosciamo bene gli effetti”. Ieri, domenica 25 maggio, Emergency ha festeggiato i suoi 31 anni con una giornata di incontri e concerti nel cortile della sua sede di Milano. “ Dire, fare, ripudiare” è il titolo della giornata che ha richiamato migliaia di persone per ribadire “il ripudio della guerra, proprio come sancito dall’articolo 11 della Costituzione italiana al quale Emergency si è ispirata per la sua campagna “R1PUD1A”. Una campagna alla quale hanno aderito più di 500 comuni e 700 scuole oltre a tante realtà tra cui anche Ilfattoquotidiano... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Emergency festeggia i suoi 31 anni: “A Gaza violati i diritti di base, governo italiano chieda il cessate il fuoco”

