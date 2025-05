Elvaris Suplja convocato dalla Nazionale Under 21 del Kosovo per doppia amichevole

Elvaris Suplja, giovane centrocampista bianconero, è stato nuovamente convocato dalla Nazionale Under 21 del Kosovo. Il ritiro della selezione, che durerà fino a sabato prossimo, prevede una doppia amichevole contro i coetanei della Macedonia. Questa convocazione rappresenta un'importante opportunità per Suplja di mettere in mostra il proprio talento a livello internazionale.

Elvaris Suplja (nella foto) è stato nuovamente convocato dalla Nazionale Under 21 del Kosovo. Il centrocampista bianconero parteciperà al ritiro della sua selezione che, da ieri, si protrarrà fino a sabato prossimo. In programma, in tale periodo, una doppia amichevole con i pari età della Macedonia del Nord. "Da parte di tutto il club le più sentite congratulazioni ad Elvaris, augurandogli le migliori fortune per questa importante esperienza", il messaggio della società bianconera. Suplja è arrivato a Siena, a vestire la maglia della squadra della sua città, a gennaio, per infoltire la batteria dei 2006...

