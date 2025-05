Elrow passa il ’test-sicurezza’ | Su circa 27mila partecipanti soccorse in totale 108 persone

Il festival Elrow, svoltosi sabato all’Iren Green Park della RCF Arena, ha ottenuto un risultato positivo nel test di sicurezza, con circa 27mila partecipanti e solo 108 soccorsi. Questa seconda edizione si distingue per l'ottimo ordine pubblico e l'entusiasmo, superando i problemi riscontrati nel 2024. Un evento che conferma il suo successo, celebrando la musica e l'aggregazione in un clima festoso e sicuro.

Ordine pubblico: test superato per il festival Elrow andato in scena sabato all' Iren Green Park della RCF Arena. La seconda edizione segna dunque un successo sotto ogni aspetto, rispetto a quella del 2024 che assieme a molta euforia ed entusiasmo aveva portato con sé diversi problemi. Il conteggio dei partecipanti vede, da un lato, quello degli organizzatori con "oltre 30mila presenze" e, dall'altro, quello di questura e Croce Rossa, unanimi nel considerare l'affluenza "più ridotta" a paragone con l'anno scorso: circa 29mila biglietti venduti e 27mila presenze effettive. Sono 108, invece, i partecipanti che durante la giornata - l'evento è durato 12 ore - si sono rivolti o sono stati assistiti al punto di pronto soccorso del festival; tra questi anche un 33enne che, dopo un uso smodato di sostanze stupefacenti, è finito all'ospedale in codice rosso...