Elodie protagonista del film Fuori di Mario Martone | la trasformazione per il maxi schermo

Elodie, la popolare cantante e attrice, torna sul grande schermo in "Fuori", diretta da Mario Martone. Nel suo terzo ruolo da attrice, interpreta Barbara, un personaggio che richiede una trasformazione radicale, a cominciare dal suo hair look. Scopri come questa evoluzione contribuisce a dare vita a un personaggio intenso e complesso. Continua a leggere...

Elodie è alla sua terza prova di attrice: è Barbara nel film "Fuori" di Mario Martone. Per interpretarla ha drasticamente cambiato hair look... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Elodie protagonista del film Fuori di Mario Martone: la trasformazione per il maxi schermo

Elodie protagonista del film Fuori di Mario Martone: la trasformazione per il maxi schermo - Elodie è alla sua terza prova di attrice: è Barbara nel film “Fuori” di Mario Martone. Per interpretarla ha drasticamente cambiato hair look. fanpage.it scrive

Elodie racconta la scena di nudo a tre nel film “Fuori”: “Una doccia tra amiche” - L’artista è tra le protagoniste di Fuori, il nuovo film diretto da Mario Martone, e in un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato i retroscena della scena che più ha fatto parlare: una doccia ... Lo riporta rds.it

Elodie nel film di Martone: “La scena di nudo a tre sotto la doccia è senza malizia. La vita agiata mi ha imborghesita” - In un'intervista Elodie parla della sua esperienza in Fuori, film firmato da Mario Martone, in particolare della scena di nudo sotto la doccia insieme ... Come scrive fanpage.it