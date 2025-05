Elisabetta Riva nuova sovrintendente | Pronta ad accompagnare il rientro a casa del Comunale

Bologna, 26 maggio 2025 – Elisabetta Riva ha preso ufficialmente le redini del Teatro Comunale come nuova sovrintendente. Questa mattina, nel foyer Rossini, ha condiviso la sua visione per il rientro nella storica sede, che rappresenta una delle sfide principali del suo mandato. Con determinazione, Riva si prepara a guidare il rinascimento del teatro, sottolineando l'importanza di tempi e modalità in questo nuovo capitolo.

Bologna, 26 maggio 2025 – E' iniziato ufficialmente il nuovo corso di Elisabetta Riva, nuova sovrintendente del Teatro Comunale che questa mattina si è presentata nel foyer Rossini. E proprio il rientro nella sede storica, fra tempi e modalità, sono al momento la priorità della manager arrivata dall'Argentina che succede a Fulvio Macciardi: rientro che secondo il programma attuale avverrà definitivamente a inizio 2027, mentre Palazzo d'Accursio ha aggiunto ulteriori 5 milioni di risorse per completare i lavori, compresi quelli aggiunti all'interno del teatro di piazza Verdi. Per quella data i bolognesi saluteranno invece il Comunale Nouveau, la sede temporanea in Fiera che, diversamente da quanto ipotizzato in passato dal Comune, alla Fiera ritorna...

