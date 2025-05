elisabetta cocciaretto trionfa al roland garros 2025 con un ace finale

Elisabetta Cocciaretto inaugura il Roland Garros 2025 con un trionfo memorabile, sigillato da un ace finale. L'azzurra conquista la sua sesta vittoria a Parigi, superando la statunitense Taylor Townsend con un convincente 6-3 6-2. Dopo aver raggiunto gli ottavi l'anno scorso, Cocciaretto dimostra di essere in forma e pronta a lasciar il segno in questo prestigioso torneo.

Elisabetta Cocciaretto chiude nel migliore dei modi, con un ace, il suo match d'esordio al Roland Garros 2025. L'azzurra ha firmato la sua sesta vittoria in carriera a Parigi, dove ha raggiunto gli ottavi l'anno scorso, battendo 6-3 6-2 la statunitense Taylor Townsend, n.104 del ranking, ripescata in tabellone come lucky loser. Non ci sarĂ però il derby con Lucia Bronzetti battuta, curiosamente con lo stesso punteggio, 63 62, da Ekaterina Alexandrova, numero 20 del mondo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net