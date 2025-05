Elisabetta Canalis in lacrime sui social | il grave lutto

Elisabetta Canalis vive un momento di profondo dolore per la perdita del suo amato cane Charlie, un compagno di vita fondamentale. Attraverso un toccante post su Instagram, l'ex Velina ha condiviso il suo straziante saluto, commuovendo i fan con ricordi affettuosi e immagini intime che celebrano il legame speciale tra lei e il suo fedele amico a quattro zampe.

Elisabetta Canalis ha condiviso con i suoi fan un momento di grande dolore personale. La perdita del suo adorato cane Charlie, da anni parte integrante della sua famiglia. L’ex Velina, amatissima dal pubblico italiano, ha scelto di affidare il suo straziante saluto a Instagram, postando foto intime e commoventi che ritraggono il cagnolino insieme a lei e alla piccola Skyler Eva, la figlia avuta dal chirurgo americano Brian Perri. Amore incondizionato per Elisabetta Canalis: fino all’ultimo respiro. Chi segue Elisabetta Canalis sui social sa quanto siano sempre stati importanti per lei gli animali, e in particolare i cani, che ha sempre considerato membri effettivi della sua famiglia... 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Elisabetta Canalis in lacrime sui social: il grave lutto

