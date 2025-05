Elisa l’ecologista | Essere custodi del pianeta Il mio messaggio a San Siro

Nel cuore di Milano, il 26 maggio 2025, Elisa si prepara a un evento imperdibile: il suo primo concerto a San Siro. Con il forte impegno di essere custodi del pianeta, la cantautrice trasmette un messaggio potente. "A essere sincera, non ho neppure il tempo di avere paura", dichiara, riflettendo sull’importanza di vivere il presente e proteggere il nostro futuro.

?????Milano, 26 maggio 2025 – “A essere sincera non ho neppure il tempo di aver paura”. L’espressione non è esattamente questa, ma il significato sì. Mancano tre settimane al suo primo San Siro ed Elisa è immersa nei preparativi. In quel di Monfalcone ha regalato alle sue fantasie uno spazio tutto loro, una via di mezzo tra lo studio di registrazione e l’hangar in cui mettere a punto quelle formidabili macchine volanti che sono le canzoni. Una Amelia Earhart da hit-parade pronta ad atterrare il 18 giugno al Meazza col cuore in extrasistole e la testa piena di progetti. “Oltre allo studio di registrazione ho creato una mia fondazione pro ambiente... 🔗 Leggi su Quotidiano.net