Elisa a San Siro | concerto eco-sostenibile con Cesare Cremonini e Progetto Plantasia

Il concerto di Elisa a San Siro, tenutosi il 18 giugno, va oltre la musica, diventando un potente manifesto per la sostenibilità. In collaborazione con Cesare Cremonini e il progetto Plantasia, l’evento ha attratto un pubblico entusiasta, sottolineando l’importanza di pratiche ecosostenibili nell’industria musicale. Scopriamo come l'artista e i suoi ospiti hanno dato vita a un’esperienza indimenticabile e responsabile.

Elisa, concerto eco-sostenibile a San Siro: "Quasi tre ore di 'best of', vorrei ispirare altri" - Tutto pronto per il concerto di Elisa a San Siro, tra arte e tutela dell'ambiente. La data della serata-evento, le info utili e biglietti già cold-out. 🔗Segnala gazzetta.it

Elisa in concerto a San Siro: "Il senso civico passa per la cultura" - L'artista di Monfalcone raccconta il suo live ambientalista e presenta la serata come un momento di storia e nostalgia. Cesare Cremonini sarà ospite. L'INTERVISTA ... 🔗Segnala tg24.sky.it

Elisa a San Siro: «Ecco perché sarà un concerto a ridotto impatto ambientale» - Il 18 giugno Elisa farà il suo primo concerto a San Siro ma non sarà come tutti gli altri. Da tempo in prima fila per quanto riguarda le tematiche ecologiche, l'artista infatti ha incontrato la stampa ... 🔗Come scrive sorrisi.com

Elisa ft Gianna Nannini - Gli Ostacoli Del Cuore (Live at San Siro) [Traducción en Español]