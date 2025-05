Elijah Wood irriconoscibile nel reboot di un cult vietato ai minori | sembra Gollum

Elijah Wood sorprende nei panni di Fritz Garbi nel reboot di "The Toxic Avenger", apparendo irriconoscibile e inquietante. I fan non possono fare a meno di notare un'assonanza con Gollum, suggerendo cosa sarebbe accaduto se Frodo avesse ceduto al potere dell'Anello. Il trailer del film, riservato a un pubblico maturo, mette in luce questa trasformazione audace e grottesca, accendendo l'interesse per il cult del 1984.

E se Frodo avesse ceduto al potere dell'Anello? Alcuni fan credono di aver visto quel futuro possibile nel trailer del nuovo The Toxic Avenger, dove Elijah Wood appare trasformato in una versione inquietante e grottesca di sé stesso. Nel reboot dell'iconico film del 1984, Wood interpreta Fritz Garbinger, un uomo pallido, curvo e calvo che gestisce una band fuori di testa chiamata The Killer Nutz. L'attesa per questo rifacimento è stata lunga, ma ora che il trailer è finalmente arrivato, il pubblico si divide tra entusiasmo e perplessità. Al centro della trama c'è Winston Gooze, interpretato da Peter Dinklage, che dopo un incidente si trasforma nell'eroe mostruoso noto come The Toxic Avenger, o semplicemente Toxie...

