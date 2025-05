Elezioni sindaco di Ravenna Primi exit poll | Barattoni 61-65% Grandi 21-25% Spoglio in diretta

Il 26 maggio 2025, i cittadini di Ravenna si alzano per eleggere il nuovo sindaco, pronto a guidare Palazzo Merlato dopo il passaggio di consegne da Michele de Pascale. I primi exit poll rivelano risultati interessanti, con Barattoni in testa seguito da Grandi. Rimanete sintonizzati per lo spoglio in diretta e tutte le novitĂ sul futuro della cittĂ .

Ravenna, 26 maggio 2025 – Weekend al voto per i ravennati che sono stati chiamati a scegliere il nuovo primo cittadino che si metterĂ alla guida di Palazzo Merlato, dopo l'elezione di Michele de Pascale alla guida della Regione Emilia-Romagna e la presa in carico del sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia. Un voto che chiaramente farĂ chiarezza anche sul futuro consiglio comunale, la cui composizione rispecchierĂ gli esiti dell’elezione. Come sta andando la corsa e il conteggio dei voti? L’avanzamento dei risultati in diretta può essere seguito qui sotto, consultando i dati cittadini, seggio per seggio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elezioni sindaco di Ravenna. Primi exit poll: Barattoni 61-65%, Grandi 21-25%. Spoglio in diretta

