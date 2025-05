Elezioni sindaco di Ravenna Primi exit poll | Barattoni 61-65% Grandi 21-25% Risultati in diretta

Alle elezioni per il sindaco di Ravenna del 26 maggio 2025, i primi exit poll del Consorzio Opinio per la Rai indicano una chiara vittoria per il centrosinistra. Alessandro Barattoni, candidato del partito, si attesta tra il 61 e il 65% dei voti, escludendo così la necessità di un ballottaggio. Scopri i dettagli dei risultati in diretta e le reazioni all'esito elettorale.

Ravenna, 26 maggio 2025 – Secondo i primi exit poll realizzati dal Consorzio Opinio per la Rai, Ravenna resta al centrosinistra, senza necessità di passare dal ballottaggio: infatti Alessandro Barattoni (candidato per il centrosinistra) avrebbe ottenuto una forbice di voti tra il 61 e il 65%; Nicola Grandi (candidato per il centrodestra) invece tra il 21,5 e il 25,5%. È stato un weekend al voto: i ravennati  sono stati chiamati a scegliere il nuovo primo cittadino che si metterà alla guida di Palazzo Merlato, dopo l'elezione di Michele de Pascale alla guida della Regione Emilia-Romagna e la presa in carico del sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elezioni sindaco di Ravenna. Primi exit poll: Barattoni 61-65%, Grandi 21-25%. Risultati in diretta

