Elezioni seggi chiusi La conta dei voti per 117 Comuni e 4 capoluoghi

I seggi sono stati chiusi e inizia la conta dei voti per le elezioni che interessano 117 comuni e 4 capoluoghi. In questo articolo, analizziamo i primi risultati e le prospettive politiche con l'intervento di Augusto Cantelmi. Rimanete aggiornati sulle novità e le dinamiche che stanno emergendo da questo importante appuntamento elettorale.

Chiusi i seggi, la conta dei voti per i 117 comuni e 4 capoluoghi al voto. I primi verdetti con Augusto Cantelmi.

LA DIRETTA - Elezioni comunali, seggi chiusi: parte lo spoglio per conoscere il futuro sindaco di Ravenna - Si chiudono i seggi a Ravenna e inizia il momento decisivo: lo spoglio dei voti per eleggere il nuovo sindaco.

Elezioni comunali, seggi chiusi e via allo spoglio - In Liguria si è votato in 5 località per la scelta del sindaco o della sindaca: oltre che a Genova, anche a Rossiglione, Orero, Vallecrosia e Sassello

Elezioni amministrative: seggi chiusi, al via lo spoglio - I dati sull'affluenza: a Matera ha votato il 65,2% degli aventi diritto. Affluenza in calo in tutti i comuni interessati dal voto, tranne Atella, dove sale (di circa 2 punti) al 61,52%

Elezioni comunali, oggi alle 15 chiudono i seggi. Crollo affluenza: domenica è stata del 43,85% - Oggi alle ore 15 chiudono i seggi di questa tornata di elezioni amministrative che coinvolgono 117 comuni di Regioni a statuto ordinario e altri 9 in Sicilia. Si può tornare al voto dalle ore 7 di que