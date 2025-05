Elezioni la cavalcata di Salis per le strade di Genova cantando Bella Ciao | Qui per servire Genova e i genovesi | Video

In occasione delle elezioni, il candidato sindaco Salis ha guidato un corteo festoso per le strade di Genova, intonando "Bella Ciao" insieme ai suoi sostenitori. Giunto a Palazzo Tursi, ha espresso il suo impegno a lavorare per garantire ai giovani della città la possibilità di restare e prosperare a Genova. Nel video seguente, Salis condivide la sua visione per un futuro migliore per i genovesi.

“Lavoreremo perché i nostri giovani possano scegliere di restare qui a Genova - ha detto Salis quando ha messo piede a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova dopo un corteo con i supporter dal point fino in via Garibaldi - quello che faremo ogni giorno come amministrazione sarà trovare le soluzioni per rendere questa città più sicura, più viva, più forte e più accogliente non solo perché arriva da fuori ma per chi qui ci vuole restare veramente”. Leggi anche - Comunali 2025, Salis vince a Genova: “Ora la politica sia di esempio. Grandi opere? Ho detto tanti sì, ma servono anche le infrastrutture sociali”... 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Elezioni, la "cavalcata" di Salis per le strade di Genova cantando Bella Ciao: "Qui per servire Genova e i genovesi" | Video

Comunali, Salis in giro per la città per attaccare i manifesti: “Ognuno è un invito a partecipare” - mercoledì sera Silvia Salis si è aggirata per le strade della città con volontari e candidati per attaccare i manifesti della campagna elettorale in vista delle imminenti elezioni comunali. 🔗Come scrive msn.com

Elezioni, dibattito mancato, è scontro aperto Piciocchi-Salis - Scintille e polemiche per l’assenza della principale competitor alle prossime elezioni comunali del capoluogo ligure, Silvia Salis, in corsa per il centrosinistra, ad uno dei confronti ... 🔗Si legge su genova.repubblica.it

Gasparri contro Salis: “Carina ma inesperta, le elezioni non sono un concorso di bellezza” - «La politica non si inventa, è un mestiere serio, e le elezioni non sono un concorso di bellezza», è stata la stoccata del parlamentare forzista alla candidata progressista Silvia ... 🔗Da genova.repubblica.it