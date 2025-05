Elezioni in Venezuela vince la coalizione di Maduro con l’82% dei voti

In Venezuela, la coalizione del Gran Polo Patriottico, sostenitrice del presidente Nicolas Maduro, ha ottenuto un risultato schiacciante alle recenti elezioni, conquistando oltre l'82% dei voti. Il Consiglio Nazionale Elettorale (CNE) ha reso noto che il conteggio è stato completato per il 93% delle schede, consolidando ulteriormente il potere dell'attuale governo nel Paese sudamericano.

CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – Il Gran polo patriotico (Gpp), coalizione che sostiene il governo di Nicolas Maduro in Venezuela, ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze. Lo rende noto il Consiglio nazionale elettorale (Cne) del Paese, precisando che, a spoglio completato del 93% delle schede, la percentuale era dell'82,68%. Segue Alleanza democratica (An) con il 6,25% delle preferenze. Quest'ultima coalizione raccoglie quelle forze d'opposizione che hanno deciso di non boicottare il voto. L'affluenza è stata bassa, pari al 42% degli aventi diritto. Maduro ha commentato i risultati elettorali parlando di una vittoria capace di garantire "pace e stabilità" al Paese...