Elezioni il neo sindaco Scogli | Premiata la continuità con la giunta uscente e l' importanza che diamo alle persone

Il neo sindaco di Scogli celebra la vittoria, testimonianza della fiducia nella continuità della giunta uscente. “La gente ha premiato il grande lavoro dei candidati e delle candidate”, afferma, sottolineando l'importanza dell'impegno collettivo per il bene comune. Questa elezione segna un passo fondamentale verso un’amministrazione che valorizza le persone e il loro operato.

"La gente ha premiato la continuità che vogliamo dare alla giunta uscente, ma soprattutto sono soddisfatto che sia stato dato il giusto merito al grande lavoro fatto dai candidati e dalle candidate per queste elezioni: ognuno ha davvero dato il massimo per l'obiettivo comune".

