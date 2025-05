Elezioni Giugliano parla Pianese | Vincono i soliti noti città si avvia al cimitero

Nel cuore della campagna elettorale a Giugliano, il candidato del centrodestra, Giovanni Pianese, esprime preoccupazione per la ricorrenza dei "soliti noti" nelle ultime elezioni. Con toni critici, Pianese avverte che la mancanza di novità nella governance locale potrebbe portare la città a un destino inesorabile, sottolineando la necessità di un'inversione di tendenza per evitare un futuro di stagnazione e declino.

“Mi auguro un’inversione di tendenza. Ma ci sono solo i soliti volti noti e se si continua così, quindi la città non andrà più solo in agonia ma direttamente al cimitero”. Sono le prime parole del candidato del centrodestra, Giovanni Pianese, commentando gli ultimi dati (provvisori) che vedrebbero a queste elezioni amministrative a Giugliano Diego . L'articolo Elezioni Giugliano, parla Pianese: “Vincono i soliti noti, città si avvia al cimitero” Teleclubitalia... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Elezioni Giugliano, parla Pianese: “Vincono i soliti noti, città si avvia al cimitero”

Elezioni Giugliano. Testa a testa D’Alterio-Pianese, il centrosinistra è in leggero vantaggio - E’ in corso lo spoglio per la carica di sindaco a Giugliano. Dai primi dati in arrivo si prevede un testa a testa tra Diego D’Alterio e Giovanni Pianese, col candidato del centrosinistra in leggero ... 🔗Si legge su internapoli.it

Risultati elezioni Giugliano 2025, spoglio in diretta segui chi vince - I risultati delle elezioni amministrative Giugliano 2025 in diretta live: alle ore 15 via allo spoglio dei voti, segui lo scrutinio in tempo reale fino alla proclamazione del vincitore. 🔗Lo riporta money.it

Elezioni, D’Alterio batte Pianese: Giugliano resta in mano al centrosinistra - Elezioni, D'alterio batte Pianese: Giugliano resta in mano al centrosinistra: staccatissimo Salvatore Pezzella ... 🔗Scrive internapoli.it