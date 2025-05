Elezioni Genova 2025 risultati in tempo reale | chi è il nuovo sindaco? Exit poll proiezioni e spoglio

Segui in tempo reale i risultati delle elezioni comunali di Genova 2025. Oggi, 26 maggio, i seggi chiudono alle 15 e i cittadini sono pronti a scegliere il nuovo sindaco. Con exit poll, proiezioni e aggiornamenti sullo spoglio, scopriamo insieme chi guiderà la città insieme a Ravenna, Taranto e Matera, con ballottaggi previsti per l'8-9 giugno.

Roma, 26 maggio 2025 – Chiudono alle 15 i seggi per 126 Comuni chiamati a votare per il primo turno delle elezioni amministrative. Genova è uno dei 4 capoluoghi chiamati al rinnovo delle giunte insieme a Ravenna, Taranto e Matera. I ballottaggi si terranno l'8-9 giugno, in concomitanza con il voto su 5 referendum abrogativi sul lavoro e la cittadinanza. E proprio in vista dell'appuntamento referendario di giugno che l'affluenza al primo turno delle amministrative viene seguita con particolare attenzione dal comitato promotore dei referendum. E per il momento il dato non è buono: alle 23 di ieri, secondo i dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo, ha votato il 39,19% degli aventi diritto (l'ultima volta nel 2022 furono il 44,21% ma si votava in un solo giorno)...

