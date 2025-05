Elezioni Fiano Romano 2025 i risultati definitivi | verso il ballottaggio tra Ferilli e Santonastaso

Le elezioni comunali di Fiano Romano del 2025 si avviano verso un ballottaggio decisivo tra Ottorino Ferilli, candidato del centrosinistra, e il sindaco uscente Davide Santonastaso, sostenuto da una lista civica. Sebbene i risultati non siano ancora definitivi, l'attesa per l'epilogo di questo confronto elettorale cresce. Scopri i dettagli e gli approfondimenti sui risultati finora registrati.

