Elezioni da Genova a Ravenna | un primo pesantissimo indizio

Le elezioni comunali si concentrano su Genova e Ravenna, ma è nel capoluogo ligure che si gioca la sfida più cruciale. Con un’affluenza in calo rispetto alle passate elezioni, Genova si prepara a rivelare il suo potenziale impatto sul futuro politico locale. Tutti gli occhi sono puntati sulla città, dove il numero di votanti sarà decisivo per delineare le prossime dinamiche politiche.

Tutti gli occhi sono puntati su Genova. È nel capoluogo ligure la sfida più avvincente e, allo stesso tempo determinante, di questa tornata elettorale. L'affluenza registrata ieri è stata al ribasso, rispetto alle ultime comunali. A Genova, dove il numero dei votanti sarà determinante per capire se sarà necessario il ballottaggio, alle 19.00 aveva votato il 30.2%, il 2% in meno rispetto al 2020. Medesima situazione a Ravenna, dove l'ex sindaco Michele De Pascale è stato eletto governatore dell'Emilia Romagna, questa volta con il centrosinistra. Alle 19 il dato dell'affluenza è rimasto inchiodato sotto quota 30, fermandosi al 28...

Elezioni amministrative, seggi aperti fino alle 15. Poi lo spoglio - Riaperti dalle ore 7 i seggi per le elezioni amministrative. Segnala ansa.it

Risultati elezioni Ravenna 2025, affluenza al 37,92%. Attesa exit poll, chi vince? - Elezioni amministrative Ravenna 2025: si vota fino alle ore 15, poi gli exit poll e lo spoglio dei voti. Segui con noi i risultati in diretta live, alle ore 23 affluenza in calo al 37,92%. Si legge su money.it

Nel primo giorno delle elezioni comunali l’affluenza è stata del 43,85 per cento - Domenica 25 maggio è stato il primo giorno delle elezioni per rinnovare sindaco e consiglio comunale in 117 comuni italiani nelle regioni a statuto ordinario e in 9 comuni della Sicilia (che è a statu ... Riporta ilpost.it