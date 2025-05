Elezioni Coni 2025 quando si vota

Il 2025 segna la fine dell'era di Giovanni Malagò alla presidenza del Coni, dopo tre mandati consecutivi. La scelta del suo successore avverrà il 26 giugno, quando 81 membri del Consiglio nazionale si riuniranno per votare. In questo articolo, esploreremo le dinamiche e le aspettative legate a queste elezioni cruciali per il futuro dello sport italiano.

Sta per terminare l'era di Giovanni Malagò alla presidenza del Coni. Dopo tre mandati consecutivi, infatti, non potrà ricandidarsi e dovrà dunque essere eletto un successore. Il suo nome sarà noto solamente il 26 giugno dopo la votazione degli 81 esponenti del Consiglio nazionale: quello stesso giorno si dovrebbe andare alle urne anche per il Comitato paralimpico. Per poter vincere, ciascun candidato dovrà raggiungere il quorum delle 41 preferenze. Attualmente, in corsa c'è Ettore Thermes, ma manca solo l'ufficialità per Luciano Buonfiglio e Luca Pancalli. «Nuove candidature? Non è semplice avere novità avvicinandosi alla scadenza, ma non mi sento di escluderle nel modo più assoluto», ha spiegato Malagò a La Repubblica a margine della presentazione del Mundialito al Salone d'Onore...

