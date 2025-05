Elezioni Coni 2025 chi sono i candidati

Il 26 giugno 2025 si svolgeranno le elezioni per la presidenza del Coni, segnando un importante momento di transizione dopo la leadership di Giovanni Malagò. Gli 81 membri del consiglio nazionale, compresi i dirigenti delle federazioni sportive, saranno chiamati a scegliere il nuovo presidente. Scopriamo chi sono i candidati in lizza per questo prestigioso incarico e quali sono le loro proposte per il futuro dello sport italiano.

Il 26 giugno sono in programma le elezioni del Coni, che decreteranno il successore di Giovanni Malagò alla presidenza del comitato olimpico italiano. Al voto parteciperanno gli 81 membri del consiglio nazionale, di cui fanno parte anche i vertici di tutte le federazioni come per esempio Gabriele Gravina per la Figc, Flavio Roda per la Fisi o Angelo Binaghi per la Federtennis. Per ora, l’unico candidato certo è Ettore Thermes, ex atleta di windsurf e militare. Ciononostante, manca soltanto l’ufficialità per Luciano Buonfiglio, leader della federazione di canoa e kayak, e per Luca Pancalli, presidente del comitato paralimpico nazionale... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Elezioni Coni 2025, chi sono i candidati

