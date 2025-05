Elezioni Comunali Volla 2025 | risultati e aggiornamenti

Le Elezioni Comunali di Volla 2025 si avvicinano, con le urne aperte il 25 e 26 maggio. Sei candidati, tra cui Roberto Barbato e Gennaro Burriello, si contendono la carica di sindaco. In questo articolo, forniremo risultati e aggiornamenti in tempo reale per seguire insieme l'esito di questo importante evento democratico.

Domenica 25 e lunedì 26 maggio urne aperte a Volla per le Elezioni Comunali 2025. Sei i candidati sindaco in lizza per la carica di primo cittadino: Roberto Barbato, Gennaro Burriello, Giuliano Di Costanzo, Pasquale Di Marzo, Pasquale Donato e Gianluca Pipolo.

