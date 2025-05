Elezioni comunali | Silvia Salis nuova sindaca di Genova Barattoni vince a Ravenna Matera e Taranto al ballottaggio

Nel recente turno di elezioni comunali, il centrosinistra ha trionfato a Genova con l'elezione di Silvia Salis, ex atleta di lancio del martello, segnando un importante cambio politico in città. A Ravenna, la vittoria è stata più attesa, mentre Matera e Taranto si preparano per il ballottaggio. La tornata elettorale ha evidenziato l'importanza di Genova come barometro politico tra i capoluoghi coinvolti.

Con un'ex atleta, specialista di lancio del martello, Silvia Salis, il centrosinistra nella massima espressione del campo largo, si è ripresa Genov. Più facile confermare Ravenna. Ma è stata la città ligure a dare la cifra della tornata elettorale. Anche perché, fra i quattro capoluoghi al voto, era l'unico reduce da una giunta di centrodestra e l'unico in cui entrambe le coalizioni si sono presentate unite L'articolo Elezioni comunali: Silvia Salis nuova sindaca di Genova. Barattoni vince a Ravenna. Matera e Taranto al ballottaggio proviene da Firenze Post... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elezioni comunali: Silvia Salis nuova sindaca di Genova. Barattoni vince a Ravenna. Matera e Taranto al ballottaggio

