Elezioni comunali si vota anche oggi | seggi aperti fino alle 15

Oggi, lunedì 26 maggio, si prosegue con le elezioni comunali 2025, con i seggi aperti fino alle 15. Dopo una intensa prima giornata di voto, gli elettori dei 117 comuni delle regioni a statuto ordinario e di nove comuni commissariati in Sicilia hanno l'opportunità di esprimere la propria volontà. L'affluenza oggi si preannuncia significativa per delineare il futuro delle amministrazioni locali.

(Adnkronos) – Urne aperte anche oggi, lunedì 26 maggio, per le elezioni amministrative 2025. Dopo la prima giornata di voto terminata ieri alle 23, i seggi resteranno aperti fino alle 15 di questo pomeriggio nei 117 comuni delle regioni a statuto ordinario e in nove comuni commissariati della Sicilia, chiamati all'elezione diretta del sindaco e ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

