Elezioni comunali si vota anche oggi | seggi aperti fino alle 15

Oggi, lunedì 26 maggio, si prosegue con le elezioni comunali 2025, con i seggi aperti fino alle 15. Dopo una prima giornata di votazioni conclusasi ieri, gli elettori dei 117 comuni delle regioni a statuto ordinario e dei nove comuni commissariati della Sicilia hanno ancora l'opportunità di esprimere la propria preferenza. Le urne rimangono disponibili per garantire la partecipazione democratica.

Urne aperte anche oggi, lunedì 26 maggio, per le elezioni amministrative 2025. Dopo la prima giornata di voto terminata ieri alle 23, i seggi resteranno aperti fino alle 15 di questo pomeriggio nei 117 comuni delle regioni a statuto ordinario e in nove comuni commissariati della Sicilia, chiamati all'elezione diretta del sindaco e .

