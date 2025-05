Elezioni comunali si vota anche oggi in quattro comuni del Catanese

Oggi, lunedì 26 maggio, proseguono le elezioni comunali in quattro comuni della provincia di Catania, con i seggi aperti fino alle ore 15. Questa consultazione, stabilita dal Consiglio dei ministri, è particolarmente significativa poiché due dei comuni coinvolti sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose, rendendo l'importanza della partecipazione dei cittadini ancora più cruciale nel rafforzare la democrazia locale.

Urne aperte anche oggi, lunedì 26 maggio, fino alle ore 15, per le elezioni amministrative in quattro Comuni della provincia di Catania, come stabilito dalle indicazioni sulle consultazioni elettorali fornite dal Consiglio dei ministri. Due di questi paesi sono stati sciolti per infiltrazioni... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Elezioni comunali, si vota anche oggi in quattro comuni del Catanese

Su questo argomento da altre fonti

Elezioni comunali, in calo l'affluenza. Ecco dove si vota - Urne aperte in 117 città italiane per eleggere sindaci e consigli comunali. Si vota oggi, domenica, dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Chiamati a votare circa 2 milioni di elettori. Sarà interessa ... msn.com scrive

Elezioni comunali 2025, i risultati in diretta: affluenza si ferma al 43,85%, exit poll e proiezioni dopo le 15 - I risultati delle elezioni comunali 2025 in diretta: seggi aperti dalle 7 alle 15 in 126 comuni. Al voto anche Genova, Matera, Taranto e Ravenna. Gli aggiornamenti in tempo reale sullo spoglio delle ... Come scrive fanpage.it

Elezioni comunali, si vota anche oggi: seggi aperti fino alle 15 - (Adnkronos) - Urne aperte anche oggi, lunedì 26 maggio, per le elezioni amministrative 2025. Dopo la prima giornata di voto terminata ieri alle 23, i seggi resteranno aperti fino alle 15 di questo pom ... Segnala msn.com

Referendum ed elezioni comunali: si vota oggi e domani fino alle 15