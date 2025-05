Elezioni comunali seggi chiusi nella provincia di Reggio Calabria | via allo spoglio

Si sono concluse alle 15 le elezioni comunali nella provincia di Reggio Calabria, con seggi aperti per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Melito Porto Salvo e San Lorenzo hanno già eletto i rispettivi primi cittadini, Annunziato Tito Nastasi e Alessandro Polimeni. Ora, l’attenzione si sposta sullo spoglio delle schede per conoscere i nuovi rappresentanti degli altri comuni coinvolti.

Si è chiusa alle ore 15 la due giorni di voto per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale nei quattro Comuni della provincia di Reggio Calabria. Se Melito Porto Salvo e San Lorenzo hanno già eletto i loro primi cittadini, Annunziato Tito Nastasi e Alessando Polimeni, dallo spoglio si... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Elezioni comunali, seggi chiusi nella provincia di Reggio Calabria: via allo spoglio

Affluenza alle urne al 10,49% nella provincia di Reggio Calabria: seggi aperti fino alle 23 - Alle ore 12 del 25 maggio 2025, l’affluenza alle urne nei quattro comuni della provincia di Reggio Calabria ha raggiunto il 10,49%. 🔗continua a leggere

Elezioni comunali: affluenza alle urne al 10,49% nella provincia di Reggio Calabria - Alle ore 12 di oggi, domenica 25 maggio, in provincia di Reggio Calabria l’affluenza alle urne per le comunali è del 10,49%, in lieve aumento rispetto alla precedente tornata. 🔗continua a leggere

Elezioni comunali, affluenza in crescita: alle 19 ha votato il 31,66% nella provincia di Reggio - Le elezioni comunali nella provincia di Reggio Calabria registrano una significativa affluenza in crescita. 🔗continua a leggere

Elezioni comunali, seggi chiusi e via allo spoglio - In Liguria si è votato in 5 località per la scelta del sindaco o della sindaca: oltre che a Genova, anche a Rossiglione, Orero, Vallecrosia e Sassello ... 🔗Lo riporta ilsecoloxix.it

Elezioni comunali, affluenza in calo ad Assisi, Amelia e Monte Santa Maria Tiberina. Seggi chiusi, via allo spoglio - Chiude in calo l'afluenza per le elezioni comunali di Assisi, Amelia e Monte Santa Maria Tiberina. Ad Assisi hanno votato il 64,36% degli aventi diritto, alle ultime comunali ... 🔗Da ilmessaggero.it

Elezioni comunali, chiusi i seggi: l’affluenza a Bergamo chiude al 59,09% - L’affluenza a Bergamo chiude al 59,09% nella giornata di lunedì 26 maggio: a Calcinate ha votato il 60,71%, a Canonica il 44,56% e a Castione il 72,52% degli aventi diritto. 🔗Segnala ecodibergamo.it