Elezioni comunali Schlein | Destra esulta per sondaggi noi vinciamo

In vista delle elezioni comunali del 2025, Elly Schlein, segretaria del PD, celebra i successi conseguiti al primo turno a Genova e Ravenna con candidati Silvia Salis e Alessandro Barattoni. Tuttavia, la destra non perde occasione per esultare, facendo riferimento ai recenti sondaggi che la vedono in vantaggio. L'articolo esplora le dinamiche politiche e gli scenari futuri nel contesto elettorale attuale.

(Adnkronos) – Dopo "una bellissima campagna tra le persone" per le elezioni amministrative 2025, "due straordinarie vittorie al primo turno a Genova e a Ravenna, con Silvia Salis e Alessandro Barattoni, cui vanno il nostro abbraccio e gli auguri di buon lavoro". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, dopo i primi risultati del voto . L'articolo Elezioni comunali, Schlein: “Destra esulta per sondaggi, noi vinciamo” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Elezioni comunali, Schlein: “Destra esulta per sondaggi, noi vinciamo”

Elezioni comunali, i candidati di Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi - Alle prossime elezioni comunali, il centrodestra si presenta con una solida lista di quaranta candidati del Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi. 🔗continua a leggere

Elezioni comunali Genova 2025: tutte le liste e i candidati - Genova si prepara alle elezioni comunali del 2025, in programma il 25 e 26 maggio. Con sette candidati sindaci, di cui quattro donne, e 17 liste in competizione, i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo leader della città. 🔗continua a leggere

Elezioni comunali 2025: in Lombardia la sfida dei mandati interrotti - Domenica 25 e lunedì 26 maggio, quasi 190mila cittadini sono chiamati alle urne per scegliere il futuro delle loro comunità. 🔗continua a leggere

Elezioni comunali, Schlein: “Destra esulta per sondaggi, noi vinciamo” - (Adnkronos) – Dopo "una bellissima campagna tra le persone" per le elezioni amministrative 2025, "due straordinarie vittorie al primo turno a Genova e a Ravenna, con Silvia Salis e Alessandro Baratton ... 🔗Scrive msn.com

Speciale Elezioni Comunali 2025 - Urne chiuse alle 15 di oggi per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali in 9 Comuni della Sicilia e 117 Comuni di Regioni a statuto ordinario. Le proiezioni dei 4 capoluoghi ... 🔗Segnala corriere.it

AMMINISTRATIVE, SCHLEIN: DESTRA ESULTA PER I SONDAGGI, NOI VINCIAMO LE ELEZIONI - Roma, 26 mag - “Dopo una bellissima campagna tra le persone, due straordinarie vittorie al primo turno a Genova e a Ravenna, con Silvia Salis e Alessandro Barattoni, cui vanno il nostro abbraccio e gl ... 🔗Da 9colonne.it