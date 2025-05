Elezioni comunali primi exit poll | Salis in testa a Genova

Silvia Salis si posiziona al primo posto a Genova nelle elezioni comunali del 2025, secondo i primi exit poll. Il centrosinistra risulta in vantaggio anche a Ravenna e Taranto. Le urne si sono chiuse alle 15, dopo aver interessato 117 comuni delle regioni a statuto ordinario e nove comuni commissariati, segnando un importante passo per la rinnovata partecipazione politica.

Silvia Salis in testa a Genova alle elezioni amministrative 2025, in base ai primi exit poll secondo i quali il centrosinistra è avanti a Ravenna e Taranto. Si sono chiuse alle 15 le urne. Sono stati 117 i comuni delle regioni a statuto ordinario e nove i comuni commissariati della Sicilia (ossia Palagonia, Castiglione

