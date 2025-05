ELEZIONI COMUNALI OSIMO | Michela Glorio è la nuova sindaca vittoria al primo turno Lo spoglio è in corso - LA DIRETTA

In corsa per le elezioni comunali di Osimo, Michela Glorio si sta affermando come nuova sindaca, conquistando il 55,57% dei voti al primo turno. Con lo spoglio in corso e 15 sezioni su 33 già scrutinate, gli avversari Pirani e Staffolani seguono rispettivamente a 30,77% e 13,65%. Le dinamiche delle votazioni sono in continua evoluzione, confermando un'interessante competizione nel panorama politico locale.

Dopo 15 sezioni su 33 ufficialmente scrutinate (superato quindi 13) Glorio risale al 55,57%, Pirani scende al 30,77% e Staffolani sale anche lei con 13,65% 19,45: Dopo 10 sezioni su 33 ufficialmente scrutinate Glorio scende a 53,62%, Pirani sale a 33,08% e Staffolani sale anche lei con 13,30%

