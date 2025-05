Elezioni comunali oggi alle 15 chiudono i seggi Crollo affluenza | domenica è stata del 4385%

Oggi alle 15 si chiudono i seggi per le elezioni comunali, ma l'affluenza è in calo: domenica ha raggiunto solo il 43,85%. Gli elettori sono stati chiamati a votare in 117 comuni delle Regioni a statuto ordinario e in 9 comuni siciliani. Nonostante la possibilità di votare fin dalle 7 di questa mattina, l'interesse sembra scemare drasticamente.

Oggi alle ore 15 chiudono i seggi di questa tornata di elezioni amministrative che coinvolgono 117 comuni di Regioni a statuto ordinario e altri 9 in Sicilia. Si può tornare al voto dalle ore 7 di questa mattina. Nella giornata di domenica lo hanno fatto in pochissimi: la rilevazione delle ore 23 ha segnato un’affluenza del 43,85% degli aventi diritto, in netto calo rispetto al 49,52% dell’ultima tornata. Stando ai dati del Viminale, il crollo della partecipazione al voto è stato particolarmente evidente a Taranto (44,49%, otto punti in meno rispetto all’ultima elezione comunale) e a Genova, che registra il 39,15%... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Elezioni comunali, oggi alle 15 chiudono i seggi. Crollo affluenza: domenica è stata del 43,85%

