Elezioni Comunali Nola 2025 | risultati e aggiornamenti

Domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, Nola si prepara a scegliere il nuovo sindaco. In lizza quattro candidati: Maurizio Barbato, Antonio Ciniglio, Agostino Ruggiero e Andrea Ruggiero. I seggi saranno aperti fino alle ore 15.00, al termine delle quali inizieranno i conteggi per scoprire chi guiderà la città. Segui i risultati e gli aggiornamenti in tempo reale!

Domenica 25 e lunedì 26 maggio urne aperte a Nola per le Elezioni Comunali 2025. Quattro i candidati sindaco in lizza per la carica di primo cittadino: Maurizio Barbato, Antonio Ciniglio, Agostino Ruggiero e Andrea Ruggiero. I seggi elettorali chiuderanno alle ore 15.00.

