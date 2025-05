Elezioni Comunali Marigliano 2025 | risultati e aggiornamenti

Domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, Marigliano sarà teatro delle Elezioni Comunali, con i cittadini chiamati a scegliere il nuovo sindaco. In competizione, tre candidati: Gaetano Bocchino, Ciro Panariello e Paolo Russo. Le urne rimarranno aperte fino alle 15.00, seguite dallo spoglio delle schede. Rimanete aggiornati per conoscere risultati e sviluppi di questa importante tornata elettorale.

Elezioni comunali Marigliano, la denuncia di Paolo Russo: "Mancano tre schede nella sezione 18 di Pontecitra" - “A Pontecitra, nella sezione numero 18 della 219 mancano tre schede: risulta dal conteggio a cui è stato costretto il presidente dí seggio, dopo le richieste da parte ... 🔗Secondo msn.com

Marigliano, tessere mancanti nella sezione 18 di Pontecitra: indagini in corso sull’accaduto - MARIGLIANO – Sono appena iniziate le operazioni di voto e sono già cominciate le prime polemiche. Da un lato Il candidato sindaco Paolo Russo che tessere mancanti nella sezione 18 di Pontecitra: indag ... 🔗Riporta marigliano.net

Elezioni comunali in Campania 2025, affluenza al 45,35% alle 23 del 25 maggio - Diffusi i dati relativi all’affluenza di oggi, domenica 25 maggio, per le amministrative in 15 comuni in Campania; alle 23 ha votato il 45,35% degli ... 🔗Segnala fanpage.it