Elezioni Comunali lo spoglio di Genova Ravenna Taranto e Matera | i risultati

Nel contesto delle recenti elezioni comunali, i risultati dello spoglio in città come Genova, Ravenna, Taranto e Matera hanno rivelato significative novità politiche. A Genova, il candidato del centrodestra Pietro Piciocchi ha riconosciuto la vittoria di Silvia Salis, sostenuta da una coalizione che include il Partito Democratico e Alleanza Verdi. Scopriamo i dettagli dei risultati e le implicazioni per il futuro delle amministrazioni locali.

Elezioni amministrative, a Genova il candidato del centrodestra Pietro Piciocchi si è congratulato con Silvia Salis. In base alla III proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle comunali di Genova, la coalizione a sostegno di Silvia Salis candidata di Partito democratico, Alleanza verdi e sinistra, Silvia Salis sindaca, Riformiamo Genova, Movimento 5 Stelle, è al 51%. La coalizione in supporto di Pietro Piciocchi, candidato per il centrodestra (Bucci Noi Moderati Orgoglio Genova, Lega, Forza Italia, Piciocchi sindaco vince Genova, Udc, Fratelli d'Italia, Npsi-Democrazia cristiana) è al 44,4%... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Elezioni Comunali, lo spoglio di Genova, Ravenna, Taranto e Matera: i risultati

