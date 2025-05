Elezioni Comunali gli exit poll | centrosinistra avanti a Genova Ravenna e Taranto

Nelle recenti elezioni comunali che hanno coinvolto 117 Comuni italiani, inclusi quattro capoluoghi, gli exit poll mostrano un forte predominio del centrosinistra. A Genova, la candidata Silvia Salis, sostenuta dal Partito Democratico, ha ottenuto un significativo vantaggio con una percentuale stimata tra il 53 e il 57%. Analizziamo i risultati nelle città di Ravenna e Taranto, dove il centrosinistra sta mantenendo una posizione favorevole.

Elezioni amministrative in 117 Comuni più 9 siciliani con quattro capoluoghi di provincia al voto. In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai alle comunali di Genova è avanti con una forchetta tra il 53-57% Silvia Salis candidata di Partito democratico, Alleanza verdi e sinistra, Silvia Salis sindaca, Riformiamo Genova, Movimento 5 Stelle a seguire con il 38-42% c'è Pietro Piciocchi, candidato per il centrodestra (Bucci Noi Moderati Orgoglio Genova, Lega, Forza Italia, Piciocchi sindaco vince Genova, Udc, Fratelli d'Italia, Npsi-Democrazia cristiana). Antonella Marras, candidata per la Sinistra Alternativa è allo 0,5-2,5% e Mattia Crucioli, per Uniti per la Costituzione è allo 0,5-2,5%... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Elezioni Comunali, gli exit poll: centrosinistra avanti a Genova, Ravenna e Taranto

