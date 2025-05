Elezioni Comunali Giugliano 2025 | risultati e aggiornamenti

Il 25 e 26 maggio 2025 si svolgeranno le Elezioni Comunali a Giugliano, con tre candidati in competizione per la carica di sindaco: Diego Nicola D'Alterio, Salvatore Pezzella e Giovanni Pianese. Le urne saranno aperte fino alle ore 15.00, dando il via a una giornata decisiva per il futuro della città . In questo articolo, seguiranno i risultati e gli aggiornamenti in tempo reale.

Domenica 25 e lunedì 26 maggio urne aperte a Giugliano per le Elezioni Comunali 2025. Tre i candidati sindaco in lizza per la carica di primo cittadino: Diego Nicola D'Alterio, Salvatore Pezzella e Giovanni Pianese. I seggi elettorali chiuderanno alle ore 15.00. Subito dopo il via allo...

