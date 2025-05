Elezioni comunali Genova vince Silvia Salis Schlein | La destra guarda i sondaggi noi uniti vinciamo al voto

Silvia Salis, ex atleta olimpica specializzata nel lancio del martello, ha trionfato alle elezioni comunali di Genova, portando una ventata di freschezza alla scena politica. La sua vittoria rappresenta un successo significativo per il fronte progressista, mentre la destra osserva con preoccupazione i sondaggi. Con un messaggio di unità e determinazione, Salis dimostra che le vittorie sportive possono tradursi in conquiste politiche.

Prima le vittore sportive, poi quelle politiche. Ex atleta olimpica specializzata nel lancio del martello, Silvia Salis è riuscita a trionfare non soltanto nello sport, ma anche alle elezioni comunali di Genova.

