Elezioni comunali Genova vince Silvia Salis Il Pd | Trionfo centrosinistra che sceglie unità e alternativa

Silvia Salis, ex atleta olimpica e specialista nel lancio del martello, conquista la vittoria alle elezioni comunali di Genova per il centrosinistra, portando il Partito Democratico al trionfo. Questa affermazione segna un'unità e una proposta alternativa per la città, ribadendo come il successo possa riflettersi sia nello sport che in politica. La sua elezione rappresenta un nuovo capitolo per Genova, ricco di speranza e rinnovamento.

Exit poll elezioni a Genova 2025: Silvia Salis avanti su Pietro Piciocchi con 53-57% - Si sono chiusi alle 15 i seggi per le elezioni comunali di Genova 2025, dando il via agli exit poll e alle prime proiezioni. 🔗continua a leggere

