Elezioni comunali Genova Silvia Salis verso la vittoria | il trionfo del campo largo e della sinistra dopo otto anni

Nelle recenti elezioni comunali di Genova, Silvia Salis, ex atleta olimpica nel lancio del martello, ha conquistato una vittoria significativa per il campo largo e la sinistra dopo otto anni di opposizione. Il suo successo segna un momento cruciale per la politica locale, unendo la passione sportiva e l'impegno civico in un'unica leadership vincente.

Exit poll elezioni a Genova 2025: Silvia Salis avanti su Pietro Piciocchi con 53-57% - Si sono chiusi alle 15 i seggi per le elezioni comunali di Genova 2025, dando il via agli exit poll e alle prime proiezioni. 🔗continua a leggere

