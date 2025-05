Elezioni comunali exit poll | a Genova e Ravenna centrosinistra verso la vittoria al primo turno

Alle 15 di oggi, 26 maggio 2025, si sono chiuse le urne in 126 comuni per le elezioni comunali. Gli exit poll suggeriscono che il centrosinistra potrebbe conquistare la vittoria al primo turno a Genova e Ravenna. Con lo spoglio già avviato, l'attenzione si concentra sui risultati in 117 comuni delle Regioni a statuto ordinario e 9 in Sicilia.

Sono state chiuse alle 15 di oggi, 26 maggio 2025, le urne nei 126 comuni chiamati al rinnovo delle amministrazioni locali. Subito dopo sono iniziate le operazioni di spoglio. In questa tornata si votava in 117 Comuni di Regioni a statuto ordinario e 9 Comuni in Sicilia L'articolo Elezioni comunali, exit poll: a Genova e Ravenna centrosinistra verso la vittoria al primo turno proviene da Firenze Post... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elezioni comunali, exit poll: a Genova e Ravenna centrosinistra verso la vittoria al primo turno

I comuni più ricchi del Trentino Alto Adige, non ci sono Bolzano e Trento - Nonostante Bolzano e Trento siano le città più conosciute del Trentino Alto Adige, i comuni più ricchi della regione sorprendono. 🔗continua a leggere

Amenta “179 comuni su 391 sono impossibilitati ad approvare i bilanci” - PALERMO (ITALPRESS) – Un grave problema affligge il panorama amministrativo siciliano: ben 179 comuni su 391 non riescono ad approvare i bilanci nei tempi previsti. 🔗continua a leggere

Amministrative 25-26 maggio: quali sono i comuni che vanno al voto. Tutti i candidati in corsa - Il 25 e 26 maggio 2026, ben 117 comuni italiani delle Regioni a statuto ordinario andranno al voto per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i Consigli comunali. 🔗continua a leggere

Risultati elezioni comunali 2025 in diretta: exit poll, proiezioni e spoglio delle amministrative in tempo reale - A Genova Silvia Salis (centrosinistra) vicina alla vittoria al primo turno. Il dem Barattoni ipoteca la poltrona da sindaco a Ravenna. A Taranto Pietro Bitetti (Pd) in vantaggio su Luca Lazzaro (Centr ... 🔗Come scrive quotidiano.net

Elezioni comunali 2025, exit poll, spoglio e risultati in diretta: a Genova Salis avanti 53-57%, a Ravenna il centrosinistra vince al primo turno - A Taranto secondo gli exit poll del consorzio Opinio Italia per Rai si va verso il ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Pietro Bitetti (37% - 41 %) e il candidato del centrodestra (senza l ... 🔗Si legge su ilmattino.it

Quando arrivano exit poll e risultati alle elezioni comunali 2025 - Manca poco alla chiusura dei seggi per le elezioni comunali 2025: alle 15 di oggi, lunedì 26 maggio, si concluderà infatti la tornata elettorale in 126 ... 🔗Da fanpage.it