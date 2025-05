Elezioni comunali chiusi i seggi | affluenza a Ravenna intorno al 50%

I seggi delle elezioni comunali di Ravenna si sono chiusi oggi alle 15, con una partecipazione di circa il 50%. Questa affluenza, in calo rispetto alle sessioni precedenti, segna un momento importante per la scelta del nuovo sindaco e dei membri del consiglio comunale. Gli elettori hanno avuto l'opportunitĂ di esprimere le proprie preferenze nelle due giornate di voto.

Alle 15 di oggi si sono chiusi i seggi per le elezioni amministrative 2025 a Ravenna, con i cittadini chiamati a eleggere il nuovo sindaco e i rappresentanti in consiglio comunale. Il dato definitivo dopo le due giornate di voto a Ravenna registra una partecipazione intorno al 50%, in calo di...

Speciale elezioni a Ravenna: tutte le istruzioni per votare alle amministrative - Ravenna si prepara per le elezioni amministrative del 25-26 maggio, un'importante occasione per scegliere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. 🔗continua a leggere

Verso le elezioni, anche Roberto Formigoni a Ravenna per sostenere la corsa del Popolo della Famiglia - In vista delle elezioni del 25-26 maggio, Ravenna ospiterĂ Roberto Formigoni per sostenere la lista Lega-Pdf-LpRa a favore di Ancisi sindaco. 🔗continua a leggere

Elezioni, Giuseppe Conte (M5S) a Ravenna: "Qui condivisione di responsabilitĂ con il governo comunale" - Una visita di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, a Faenza e Ravenna ha messo in luce importanti tematiche politiche: dalla condivisione di responsabilitĂ con il governo comunale al sostegno alla larga coalizione di centrosinistra. 🔗continua a leggere

