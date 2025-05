Elezioni comunali a Triggiano si va verso il ballottaggio tra Toscano M5S e Battista civiche

In occasione delle elezioni comunali a Triggiano, si preannuncia un ballottaggio tra il candidato del M5S, Toscano, e Battista delle civiche. Secondo dati non ufficiali diffusi dal comitato elettorale grillino, i numeri sono ancora in fase di scrutinio, con 2 sezioni su 30 completate. Il voto si fa quindi sempre pi√Ļ incisivo per decidere il nuovo sindaco della citt√†.

Si va verso il ballottaggio per scegliere il prossimo sindaco di Triggiano. In base ai dati non ufficiali divulgati dal comitato elettorale del M5S (i numeri ufficiali sulla piattaforma ministeriale Eligendo, alle 20.46, vedono invece ancora 2 sezioni su 30 scrutinate) i due contendenti in...

